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03.11.2021 08:56
Рубрика: Происшествия

Из Нижнего Новгорода в Москву вылетят последние рейсы, задержанные туманом

Текст: Татьяна Ермошкина (Нижний Новгород)

По состоянию на 8.15 утра 3 ноября почти все самолеты, приземлившихся в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве, вылетели в пункт назначения. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил пресс-секретарь аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова Татьяна Яровая.

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В настоящий момент в аэропорту Нижнего Новгорода ожидают вылета два рейса: из Читы (авиакомпания "S7") и из Тюмени (авиакомпания "Уральские авиалинии"). Их вылет запланирован на 10 и 11 утра. Все оставшиеся пассажиры рейсов находятся в гостиницах и будут подвезены к подготовленным к вылету бортам.

Напомним, 2 ноября международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова как запасной принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение одного часа. Сильный туман не позволил столичным аэропортам принять прибывающие рейсы, и большинство самолетов из-за ограниченного количества топлива было направлено в аэропорт Нижнего Новгорода. Всего на приземлившихся бортах находилось более пяти тысяч пассажиров.

Люди жаловались, что их не выпускали из самолетов по несколько часов. А когда их выпустили, им пришлось толпиться в аэропорту. И это при строгих противоковидных мерах, которые действуют в Нижегородской области до 7 ноября.

"Количество прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслужил рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 26 рейсов на вылет (около 3,5 тысяч пассажиров). Все рейсы отправлены в штатном режиме", - объяснили ситуацию в пресс-службе аэропорта.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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К решению проблемы подключилось правительство Нижегородской области. Пассажиры, ожидающие вылета из международного аэропорта Нижнего Новгорода, были обеспечены горячим питанием и размещены в гостиницах. Средства на это были выделены по поручению губернатора Глеба Никитина.

"В аэропорту много семей с детьми. Было принято решение выделить средства на обеспечение людей горячим питанием. Это также поможет поддержать региональный бизнес в условиях нерабочих дней", - отметил Никитин.

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