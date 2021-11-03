Как на родине Ломоносова сохраняют уклад, по которому жили предки

19 ноября - 310 лет со дня рождения Михаила Ломоносова. Он появился на свет в деревне на берегу Северной Двины. Именно с Курострова в декабре 1730-го Михайло отправился учиться в Москву, захватив с собой только два учебника - "Арифметику" Леонтия Магницкого и "Грамматику" Мелетия Смотрицкого. И так определил тренд на века.

В Москву из России стремятся и сейчас. Учиться. Или торговать, как мужики из рыбного обоза, с которым Ломоносов и добрался до первопрестольной. Но есть на этом пути люди, которые не стремятся уехать из родных мест. Или возвращаются на малую Родину после долгой отлучки. И стараются делать ее лучше. При этом Ломоносов для них - ориентир в том, как добиваться своей цели. Многие воспринимают его, как родного. Спецкор "Родины" преодолел ломоносовский маршрут и пообщался с самыми разными людьми. Сегодня - первая остановка.

...Отец Василий Дорофеевич и мачеха (мать Елена Ивановна умерла, когда Михайло было девять лет) не понимали, зачем ему учеба в Москве. В деревне было полно дел, отец рассчитывал, что сын продолжит помогать ему в рыболовецком и зверобойном промысле на Белом море. К тому же Михайло еще подростком и так был самым грамотным человеком на Курострове. Например, сохранились расписки на подряды на строительство храма, которые брали на себя крестьяне соседних волостей, составленные Михайло Ломоносовым, - мужики были неграмотны.

Правда, окончания строительства собора во имя Димитрия Солунского, на который отец за шесть лет внес 18 рублей, Михайло не дождался...

Теперь рядом с церковью - дом Павла и Галины Горбатовых - радушных хозяев, сохранивших родительский дом. Настоящий. Русско-северный. Построенный в 1926 году. Они приезжают сюда из Архангельска как на дачу. Вокруг дома дедов-прадедов выросли дети и внуки.

- Десять лет назад мы учинили серьезный ремонт. Дом укрепили, поставили на новые стойки. А дерево здесь такое крепкое, что гвоздь не вобьешь, - показывает хозяин.

Да, они с хозяйкой принимают незнакомца, как родного. Северное гостеприимство - оно такое. Дому скоро век и он действительно хорош, хотя снаружи его обшили сайдингом. Примета времени даже на Русском Севере, где он все равно часто побеждает бревно, доску или брус. Потому что доступнее...

Зато сохранился бревенчатый двор "крюком" - так его называют за характерную форму, а внутри - и на дворе, и в избе - прежний уклад. Кухня с русской печью, ухватами и деревянной лопатой, на которой туда сажают хлебы и шанежки. Большая передняя, малая передняя, горенка и заденка - комнаты. И в каждой - старинные иконы. В малой передней, обклеенной голубыми обоями - образ Антония Сийского, особо почитаемого на Русском Севере святого.

По пути в Москву Ломоносов, как известно, задержится в Антониево-Сийском монастыре, где на подворье служил его дядя Иван Дорофеевич. Очевидно, Михайло рассчитывал получить от него какую-то материальную помощь, но не дождавшись ее, заложил кафтан и с вырученными деньгами отправился дальше.

Кстати, про одежду. Павел Александрович сохранил рубахи своего отца и деда:

- Невестка оформила их в рамку и украсила колосьями. Этим рубахам сто лет, наверное. Они так хорошо сохранились, потому что надевали рубахи нечасто, очевидно, только на праздники.

Сохранились не только рубахи, но и старинный деревянный фонарь, салазки, коромысло с ушатом. На повети, где хранили сено, теперь хранят рыбацкие снасти. Еще дедовские. Есть конская сбруя - можно запрягать коня. Но пока к Горбатовым приезжает сосед на железном коне - тракторе Липецкого завода 1988 года выпуска. Он привез торф для удобрения гряд.

Состояние техники - идеальное. Трактор блестит на солнце. Чистота и порядок в кабине, каждая деталь вычищена и заводится ЛТЗ с пол-оборота. Ломоносов, как известно, оказал заметное влияние на развитие теоретической механики. И услышь он своего земляка-механика, спустя три века, остался бы доволен.

- Я же его постоянно модернизирую. Все 33 года, что езжу, - объясняет тракторист. И кивает на Павла Горбатова, потому что механике учился у него в колледже.

Это уже после отъезда с Курострова выяснится, что колледж - изначально Техническое училище императора Петра I, основанное в 1893-м году. Его долгое время и возглавлял Павел Горбатов. Радушный хозяин. И Заслуженный учитель России.

В следующей серии - о том, как живет и чем зарабатывает на жизнь семья, которая занимается традиционным промыслом для Курострова - резьбой по кости