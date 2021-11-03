На Кубани резко выросла торговля липовыми сертификатами о вакцинации

Те, кто покупает поддельные сертификаты, игнорируя это предупреждение, подвергают смертельной опасности себя и окружающих. Фото: Владимир Аносов/РГ

Тревожный симптом

Судя по числу ежедневных заражений COVID-19, ситуация на Кубани достаточно спокойная, но здесь уже почти полгода фиксируется один из самых высоких в стране показателей летальности (количество умерших относительно числа заболевших).

По данным краевого оперативного штаба, этот показатель каждый день растет и уже достиг 8,9 процента, то есть коронавирус уносит жизнь каждого 11-го зараженного жителя Кубани. Так, если в конце апреля в сутки умирали 10-12 человек, то сейчас ковид ежедневно забирает жизни 40-42.

А вот другая, не менее тревожная информация. Как выяснилось, больше 30 человек привились двумя компонентами вакцины в один день. Чего, конечно, быть не может.

- Эпидситуация очень сложная. Медучреждения испытывают серьезную нагрузку, мы разворачиваем дополнительные койки, обеспечиваем кислородом госпитали. Многие вопросы решаются, как говорится, "с колес". Но находятся люди, которые покупают поддельные сертификаты, подвергая опасности себя и окружающих. Необходимо ужесточать ответственность за подобное безрассудство, - отметил первый вице-губернатор Игорь Галась на заседании регионального оперштаба.

Как сообщила Анна Минькова, на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой впервые назвали регионы, которые выдали сертификаты о получении двух компонентов вакцины в один день. Причиной может быть несвоевременное внесение данных в регистр, но, скорее, это косвенный признак того, что сертификат был выдан нелегально.

- Краснодарский край назвали в числе пяти субъектов, где таких сертификатов много. В регионе более 30 тысяч человек получили два компонента вакцины в один день. Каждый случай будет разбираться отдельно. Эту информацию федеральный минздрав доведет до органов внутренних дел, - подчеркнула замглавы.

ЧП не районного масштаба

Из-за сложной эпидемиологической обстановки местные власти говорят о необходимости перехода к жестким мерам контроля подлинности сертификатов, в том числе увольнению врачей за продажу сертификатов о вакцинации.

На совещании с заместителями глав районов, которое состоялось на днях в администрации края, были названы такие цифры: среди привитых граждан, заболевших COVID-19, лишь четыре процента прошли полную вакцинацию "Спутником V", 4,3 - "ЭпиВакКороной", три процента - "КовиВаком".

- Это очень немного. Но дело в другом - как только начинаем смотреть анализы, понимаем, что никакой вакцинации не было. Каждая прививка содержит специальные маркеры, по которым во время анализов можно определить, вакцинировался ли человек на самом деле. Люди попадают в статистику как вакцинированные, искажают ее, - сказала в своем выступлении Анна Минькова. - Граждане не желают прививаться, но хотят посещать кино, рестораны, спортивные комплексы, поэтому покупают сертификат.

Как утверждают эксперты, липовое вакцинирование позволяет вирусу мутировать до все более серьезных штаммов. Кроме того, обладатели фальшивого документа рискуют и сами заболеть, и близких заразить. Ведь фактически у них нет никакой иммунной защиты.

Были названы меры, которые будут принимать в отношении медиков, продающих сертификаты о вакцинации.

- Таких врачей будут увольнять и лишать лицензии, - сказала вице-губернатор Кубани.

В Краснодарском крае уже почти полгода фиксируется один из самых высоких в стране показателей летальности по COVID-19

Сейчас перед местными властями поставлена задача - вычислить "липу".

- Когда начали анализировать статистику, выяснилось, что около половины сертификатов тем, кто привился и заболел, выданы медицинскими учреждениями других районов, - рассказал корреспонденту "РГ" глава одного из районов Кубани. - Надо разбираться, почему человек зарегистрирован и проживает у нас, а за сертификатом обратился к сторонним медикам. Покупая сертификат, люди не понимают, что тем самым подвергают опасности не только себя, но и других. По данным инфекционистов, если заболеет человек, который не сделал прививку, он в 12 раз заразнее, чем тот, кто вакцинировался. А врачи в госпиталях говорят, что по скорости развития и тяжелому течению болезни они могут определить, действительно ли был человек привит или обзавелся фальшивым сертификатом. Это очень серьезная проблема, которую надо безотлагательно решать вместе с правоохранителями.

За подделку - статья

Пока чиновники сопоставляют цифры и факты, правоохранители по фактам выдачи фальшивых сертификатов инициируют уголовное преследование подозреваемых.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД РФ по краю, на сегодня задокументированы уже 17 случаев сбыта поддельных бумаг о прививке.

- По этим случаям сейчас расследуется шесть уголовных дел. Из них четыре факта подделки сертификата о вакцинации квалифицированы по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов", один факт мошенничества и факт должностного преступления, - отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

А одно из первых на Кубани подобных дел расследуется в Туапсинском районе.

По информации пресс-службы СУ СКР по краю, оно было возбуждено в отношении 66-летней врача-терапевта Центральной районной больницы по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ. Как выяснилось, нынешним летом к медику обратился местный житель, который предложил за вознаграждение предоставлять гражданам сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Врач согласилась и привлекла для помощи медицинскую сестру, которая имитировала введение вакцины пациентам, а затем утилизировала препарат. С июля по сентябрь подозреваемая передала для внесения в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19 заведомо ложные сведения о троих гражданах, получив по две тысячи рублей за имитацию одной инъекции.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Также будет дана юридическая оценка действиям медицинской сестры и лиц, передававших денежные средства фигурантке дела", - уточнили в СК.

Правоохранители напоминают: согласно статье 327 УК РФ, за подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа - до одного года лишения свободы. А если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы. А в случае смерти заразившегося обладателю поддельного сертификата грозит срок до пяти лет.

В медицинских учреждениях региона сегодня свободно всего 17,2 процента коечного фонда, а все больницы работают с огромной нагрузкой. Избежать еще большего количества тяжелых больных поможет увеличение темпов вакцинации. Сейчас на Кубани каждые сутки в среднем прививают 10 тысяч человек. По мнению властей, этого недостаточно. Чтобы переломить ситуацию, необходимо активизировать темпы вакцинации и пресечь все каналы выдачи фальшивых сертификатов.

Прямая речь

Татьяна Гречаная, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Кубани:

- Принятые администрацией края меры направлены против роста заболеваемости. Это, прежде всего, ужесточение масочного режима, контроль за гражданами 60 плюс и за теми, кто находится в изоляции и лечится дома.

В период нерабочей недели - с 30 октября по седьмое ноября - на Кубани, в соответствии с распоряжением губернатора, приостанавливается проведение всех массовых мероприятий. На курортах федерального и краевого значения посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией. Гражданам необходимо использовать QR-код из "Личного кабинета" на портале госуслуг.

В нерабочие дни мы советуем ограничить контакты. Если у вас есть возможность остаться дома, не ездить в общественном транспорте, то воспользуйтесь ею. Ограничьте свое пребывание в местах с большим количеством людей, не собирайтесь компаниями. В таком случае появится возможность разорвать цепочки возможной передачи вируса.

Но раз уж вам придется выходить из дома, даже если вы привиты, - все равно надевайте маску в магазине, аптеке, общественном транспорте. Так вы сможете защитить себя от других воздушно-капельных инфекций и не принесете инфекцию домой.