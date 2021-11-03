В Сочи восемь отелей накажут за нарушение правил заселения туристов

В Сочи с начала длинных выходных составлено восемь протоколов за нарушение правил заселения в гостиницы.

- В Сочи с 30 октября уже составлено восемь протоколов о нарушении правил заселения в средства размещения, - рассказал заместитель начальника отдела в управлении министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Сергей Гаглоев. - Работа ведется системно. Ситуация держится под контролем. При этом нужно отметить, что в основном на курорт приезжают гости, уже прошедшие вакцинацию.

Протоколы направили в суд, который определит наказание. Нарушителям может грозить как внушение, так и административный штраф до 30 тысяч рублей.

- По нашим подсчетам, за нерабочие дни Сочи примет более 132 тысяч человек, - сообщила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - При этом спрос на отдых продолжает расти. Наша задача - обеспечить безопасное нахождение на курорте всех гостей, чтобы максимально исключить возможность распространения коронавируса.

Как сообщала "РГ", во время объявленных в стране нерабочих дней в Сочи для посещения мест общественного питания требуется QR-код. Ранее заведениях общепита Сочи выявили четыре нарушения антиковидных мер.