Власти Крыма назвали условие продления нерабочих дней

Решение о продлении периода нерабочих дней в Республике Крым будет приниматься ближе к 7 ноября, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Если ситуация с коронавирусом не улучшится, выходными могут быть объявлены и дни с 8 ноября. Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

- Сегодня у нас коэффициент заражения составляет 1,06, - сказал Юрий Гоцанюк. - Если он будет равен единице или меньше, если у нас действительно уменьшится количество зараженных, то нерабочие дни мы продлевать не будем и объявим рабочую неделю. Есть и возможность продлить нерабочие дни, но не хотелось бы. Ведь это приводит к сокращению доходов каждой семьи, если люди не работают. Есть напряжение экономическое и социальное в каждой семье, в коллективах на предприятиях и в целом в республике.

Между тем в Минздраве РК пока не видят улучшения ситуации. В республике каждый день на протяжении полутора месяцев фиксируется новый рекорд заболеваемости. В частности, за 2 ноября выявлен 741 новый случай COVID-19. 19 человек скончались. Коечный фонд в ковидных госпиталях занят практически полностью.

- Количество заболевших коронавирусом с каждым днем увеличивается, - констатирует замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский. - Надеемся, что благодаря нерабочим дням эффект будет, и число заболевших снизится. Пока этого не видим.

В регионе продолжает действовать система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, предприятий по оказанию услуг населению, фитнес-центров и бассейнов, театров и кинотеатров, музеев, а также крупных магазинов площадью свыше 300 квадратных метров. Для крымчан старше 60 лет действует режим самоизоляции.