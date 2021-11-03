Режиссер фильма про гибель теплохода "Армения" рассказала, как проходили съемки

День великого морального триумфа стал и днем великой потери. На борту теплохода, по округленным подсчетам следствия, было пять тысяч человек, спасено только шесть. Одна из крупнейших в истории мореплавания катастроф. По количеству жертв гибель "Армении" троекратно превосходит катастрофу "Титаника" и сопоставима только с потоплением немецкого транспорта "Вильгельм Густлофф" в конце войны. Почти 80 лет эту катастрофу окружает мрак молчания, секретности и слухов. Фильм позволит восстановить ход событий, приведших к катастрофе, выявить обстоятельства и имена людей, в ней ответственных, и, насколько это возможно, расширить скорбный список жертв.

Комментарий

Режиссер документального фильма "Черноморский Цугванг. Гибель теплохода "Армения" Лиза Листова:

"Живу с этой историей давно. Узнала о ней в Севастополе. Сразу оторопела от того, что про эту трагедию, которая, увы, может считаться одной из крупнейших морских катастроф, знают только те, кого она касается. Про "Титаник" знают все, кино про него сняли красивое. Про нацистский "Вильгельм Густлофф" знают многие, замечательный писатель Гюнтер Грасс написал об этом заметную книгу "Траектория краба". И все клянут Александра Маринеско, командира балтийской подлодки, затопившей "Густлофф", за то, что он отправил на дно пополам с военными и мирных жителей Восточной Пруссии. Меж тем гибель "Густлоффа" в январе 45-го может считаться просто ответом на гибель "Армении" в ноябре 41-го. Точно так же с военными и гражданскими вперемешку. Точно так же цифры крутятся вокруг 5 тысяч жертв. Но в одном случае - страдания и почести, а в другом (нашем) - просто тишина. Очень хотелось эту тишину нарушить. И не только мне. Полтора года назад совместная экспедиция военных моряков и Русского Географического общества обнаружила "Армению" на дне Чёрного моря, и завертелась наша совместная с ними история, ставшая теперь фильмом "Черноморский цугцванг. Гибель теплохода "Армения".

Все 80 лет гибель "Армении" была не одной из крупнейших морских катастроф, а народной легендой, к тому же, не очень широко известной. Точно знали только, что она погибла, что командира звали Владимир Плаушевский, что на борту был Главный военно-морской госпиталь Черноморского флота, и еще много-много людей. Сколько? Кого? Как погибла? Кого спасли и спасли ли? - Здесь начинались домыслы и вымыслы. Ни одного документа за эти годы не было обнародовано. Мы, наконец, до этих документов добрались. В фильме - найденные нами проектные чертежи "Армении". По ним со специалистами Крыловского государственного научного центра мы высчитывали, сколько все-таки людей могло на ней оказаться. Следственное дело о гибели "Армении" из архива ФСБ, и весь путь к трагедии, восстановленный нами в деталях по документам архива министерства обороны в Гатчине - архива Военно-морского флота.

Мы видели "Армению" своими глазами - на дне - вместе с военными моряками и специалистами Центра подводных исследований РГО. Смотрели, снимали, анализировали - все это вы увидите. Поняли, что даже документальные описания свидетелей катастрофы не соответствуют тому, что и сейчас видно под водой. Похоже, всё было еще страшнее.