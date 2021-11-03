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03.11.2021 17:01
Рубрика: Культура

Режиссер фильма про гибель теплохода "Армения" рассказала, как проходили съемки

Текст: Сусанна Альперина
Премьера документального фильма Елизаветы Листовой "Черноморский цугцванг. Гибель теплохода "Армения" состоится 7 ноября, в 14.15 на НТВ. День 7 ноября 1941 года вошел в историю - парад на Красной площади Москвы, к тому моменту почти окруженной войсками Вермахта. И пока в радиоэфире еще звучат трансляции парада-послания непреклонной Москвы, в Черном море от немецких бомб гибнет транспорт "Армения".

День великого морального триумфа стал и днем великой потери. На борту теплохода, по округленным подсчетам следствия, было пять тысяч человек, спасено только шесть. Одна из крупнейших в истории мореплавания катастроф. По количеству жертв гибель "Армении" троекратно превосходит катастрофу "Титаника" и сопоставима только с потоплением немецкого транспорта "Вильгельм Густлофф" в конце войны. Почти 80 лет эту катастрофу окружает мрак молчания, секретности и слухов. Фильм позволит восстановить ход событий, приведших к катастрофе, выявить обстоятельства и имена людей, в ней ответственных, и, насколько это возможно, расширить скорбный список жертв.

Комментарий

Режиссер документального фильма "Черноморский Цугванг. Гибель теплохода "Армения" Лиза Листова:

"Живу с этой историей давно. Узнала о ней в Севастополе. Сразу оторопела от того, что про эту трагедию, которая, увы, может считаться одной из крупнейших морских катастроф, знают только те, кого она касается. Про "Титаник" знают все, кино про него сняли красивое. Про нацистский "Вильгельм Густлофф" знают многие, замечательный писатель Гюнтер Грасс написал об этом заметную книгу "Траектория краба". И все клянут Александра Маринеско, командира балтийской подлодки, затопившей "Густлофф", за то, что он отправил на дно пополам с военными и мирных жителей Восточной Пруссии. Меж тем гибель "Густлоффа" в январе 45-го может считаться просто ответом на гибель "Армении" в ноябре 41-го. Точно так же с военными и гражданскими вперемешку. Точно так же цифры крутятся вокруг 5 тысяч жертв. Но в одном случае - страдания и почести, а в другом (нашем) - просто тишина. Очень хотелось эту тишину нарушить. И не только мне. Полтора года назад совместная экспедиция военных моряков и Русского Географического общества обнаружила "Армению" на дне Чёрного моря, и завертелась наша совместная с ними история, ставшая теперь фильмом "Черноморский цугцванг. Гибель теплохода "Армения".

Фото: Предосталено РГО
Почему гибель "Армении" должна стать моральным приговором фашизму

Все 80 лет гибель "Армении" была не одной из крупнейших морских катастроф, а народной легендой, к тому же, не очень широко известной. Точно знали только, что она погибла, что командира звали Владимир Плаушевский, что на борту был Главный военно-морской госпиталь Черноморского флота, и еще много-много людей. Сколько? Кого? Как погибла? Кого спасли и спасли ли? - Здесь начинались домыслы и вымыслы. Ни одного документа за эти годы не было обнародовано. Мы, наконец, до этих документов добрались. В фильме - найденные нами проектные чертежи "Армении". По ним со специалистами Крыловского государственного научного центра мы высчитывали, сколько все-таки людей могло на ней оказаться. Следственное дело о гибели "Армении" из архива ФСБ, и весь путь к трагедии, восстановленный нами в деталях по документам архива министерства обороны в Гатчине - архива Военно-морского флота.

Мы видели "Армению" своими глазами - на дне - вместе с военными моряками и специалистами Центра подводных исследований РГО. Смотрели, снимали, анализировали - все это вы увидите. Поняли, что даже документальные описания свидетелей катастрофы не соответствуют тому, что и сейчас видно под водой. Похоже, всё было еще страшнее.

"Армения": робот раскрывает тайны

Текст: Игорь Елков
Только что завершившаяся экспедиция к потопленному в 1941 году фашистами теплоходу "Армения" принесла открытия, которые меняют общепринятую картину трагедии.

Советский транспортно-санитарный теплоход, на борту которого находилось от четырех с половиной до десяти тысяч человек, 7 ноября 1941 года вышел из порта Ялты.​ В город уже ворвались​ части вермахта. В 11.25 в пятнадцати морских милях от Ялты​ судно атакуют "Хейнкели" из, предположительно, 27-й бомбардировочной эскадры люфтваффе.

Фото: предоставлено РГО
На дне Черного моря найден погибший в 1941 году теплоход "Армения"

Трагедия вызывает чудовищный прилив страстей, переходящих в скандалы. Много десятилетий документы об "Армении" были засекречены. Сам факт гибели судна никогда не был тайной, теплоход тщательно искали. Но безуспешно.

Ряд историков не согласны с оценкой числа жертв, утверждая, что даже физически на "Армении" не может поместиться десять тысяч человек. Правильно, рассчитан был на 980. Но… Основная погрузка происходила в Севастополе, а в Ялте капитану приказали принять на борт еще пять тысяч человек: раненых бойцов, врачей и гражданских. Сколько взяли - неизвестно. Выбор был невелик: плен, жизнь под фашистами в оккупированном городе или уйти последним судном. Пусть и в жуткой давке.

В прошлом году к "Армении" опустился подводный робот​ Центра подводных исследований РГО. Установили, что характер повреждений говорит о том, что теплоход потопили бомбардировщики - ранее считалось, что торпедоносцы. Почему спускался робот, а не человек? Судно лежит на глубине полтора километра.

И вот новые данные. Как сообщил вернувшийся из экспедиции исполнительный директор ЦПИ Сергей Фокин, видеосъемка высокого качества позволила усомниться, что теплоход затонул за четыре минуты и спаслись всего шесть человек. Такова была прежняя версия.

"При обследовании правого борта мы не обнаружили шлюпок, а шлюпбалки вывалены в положении "за борт", - уточнил Фокин. - Предполагаем, что шлюпки спустили на воду, а это значит, что теплоход был на плаву минимум 15-20 минут".

На правом борту "Армении" было десять шлюпок вместимостью почти по 50 человек каждая. Таким образом, может идти речь почти о 500 спасенных.

Кормовой люк тоже раскрыт, значит люди пытались выбраться с тонущего корабля.

А еще команде исследователей наконец удалось обнаружить в кормовой части правого борта одну из пушек, установленных на теплоход - это 45-мм зенитный полуавтомат 21-К. Предположительно, таких могло быть четыре. Судно вооружали в Одессе, но архивных материалов пока не найдено. Найденное орудие не было приведено к бою, то есть его расчет не предполагал отражения налета авиации. Возможно, из-за погоды, которая казалась нелетной.

Расклад со спущенными на воду шлюпками порождает новые вопросы. Какова судьба спасенных?​

Фото: Предосталено РГО
Почему гибель "Армении" должна стать моральным приговором фашизму

"Мы вернемся на место трагедии, - обещает​ Фокин. - Наша сверхзадача: собрать сведения, обрести детали,​ и эту историю рассказать людям".

Есть ли надежда на то, что мы узнаем имена убийц? Без взаимодействия с немецкими историками и их архивами правды не узнать.

"Конечно, узнаем, - уверен Фокин. - Сотрудничество с немецкой стороной уже налажено, уровень отношений хороший. Мешает лишь одно: ограничения, связанные с пандемией. Когда их снимут, надеемся получить новые знания".

Какой-то конкретной даты для завершения расследования нет, но всем бы хотелось, чтобы к роковой дате, 80-летию гибели теплохода, вышел документальный фильм, а исследователи-оппоненты пришли к какой-то одной версии трагедии. В ноябре итоги подводных и архивных исследований обсудят на конференции в Севастополе. Место встречи​ историков и исследователей - легендарная Константиновская батарея.

Центр подводных исследований РГО обращается ко всем, кто обладает информацией о пассажирах "Армении": поделитесь ей на портале https://teplohodarmenia.ru/ . Сейчас в списке около 500 имен.

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