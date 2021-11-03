РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы

Москва призывает Вашингтон прислать новых сотрудников, чтобы решить визовую проблему, которая сложилась в последнее время. Требования к россиянам выезжать в другие страны для получения визы в США, РФ считает недопустимым. Такое мнение высказал на форуме "Диалог Форт-Росс" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы призываем США усилить свое присутствие в Москве и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объеме", - приводит слова Рябкова РИА Новости.

Напомним, ранее Россия попала вместе с Сомали, Венесуэлой, Сирией и Ираном в список из десяти стран, которые Вашингтон отнес к категории Homeless nationalities (буквально - "бездомные национальности"). К таким государствам относятся те, где у США нет консульского представительства, либо дипломаты не могут рассматривать заявки на получение визы.