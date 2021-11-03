Постановление правительства Тюменской области от 3 ноября 2021 года № 692-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Пункт 7 признать утратившим силу.

2. В подпункте 21.3 пункта 21 слова "абзаце втором" заменить словами "подпункте 21.2".

3. В пункте 23 слова "7 ноября" заменить словами "13 ноября", слова "пункта 24" заменить словами "пунктов 24, 28".

4. Дополнить новыми пунктами 28, 29 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"28. С 8 ноября 2021 года по 13 ноября 2021 года приостановить реализацию основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в 5-11 (12) классах, образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения, а также дополнительных общеобразовательных программ, программ спортивной подготовки в зданиях всех образовательных, физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области, за исключением тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Тюменской области, членов спортивных сборных команд Российской Федерации, проходящих спортивную подготовку.

29. Органам местного самоуправления, Департаменту образования и науки Тюменской области, Департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области обеспечить с 8 ноября 2021 года по 13 ноября 2021 года:

- реализацию основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в 5-11 (12) классах, образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, а также программ спортивной подготовки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными правовыми актами образовательных организаций;

в общеобразовательных организациях, финансируемых из областного и (или) местных бюджетов, выдачу продуктовых наборов обучающимся в 5-11 (12) классах из малоимущих семей и (или) получивших государственную социальную помощь, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Выдачу продуктовых наборов осуществлять за счет средств соответствующих бюджетов на обеспечение питанием обучающихся исходя из размера расходов на питание одного обучающегося в день по категориям обучающихся, определенного органами, осуществляющими функции учредителей общеобразовательных организаций, в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п "Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области".".

Губернатор области А.В.Моор







