В Минпромторге заявили об отсутствии перебоев с поставками "Спутник Лайт"

В Минпромторге заявили, что в России нет перебоев с поставками вакцины "Спутник Лайт" в регионы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает "Интерфакс".

По словам представителей ведомства, на текущий момент в гражданском обороте находится более 16 млн доз вакцины. Всего же в стране произведено 72,7 млн доз "Спутника Лайт".

"Производственные площадки работают ритмично", - отметили в Минпромторге.

Ранее в ряде регионов заявили об отсутствии этой вакцины, хотя, по данным Минздрава, новые поставки уже должны начаться.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" используется для ревакцинации и вакцинации ранее переболевших граждан. Журнал The Lancet опубликовал статью, в которой вакцина признается высокоэффективной и безопасной.