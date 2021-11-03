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03.11.2021 14:17
Рубрика: Экономика

В Минпромторге заявили об отсутствии перебоев с поставками "Спутник Лайт"

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Константин Морозов/РИА Новости Фото: Константин Морозов/РИА Новости
Фото: Константин Морозов/РИА Новости

В Минпромторге заявили, что в России нет перебоев с поставками вакцины "Спутник Лайт" в регионы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает "Интерфакс".

Фото: РИА Новости
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По словам представителей ведомства, на текущий момент в гражданском обороте находится более 16 млн доз вакцины. Всего же в стране произведено 72,7 млн доз "Спутника Лайт".

"Производственные площадки работают ритмично", - отметили в Минпромторге.

Ранее в ряде регионов заявили об отсутствии этой вакцины, хотя, по данным Минздрава, новые поставки уже должны начаться.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" используется для ревакцинации и вакцинации ранее переболевших граждан. Журнал The Lancet опубликовал статью, в которой вакцина признается высокоэффективной и безопасной.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Вакцинация от коронавируса

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