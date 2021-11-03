The Lancet: Вакцина "Спутник Лайт" безопасна и эффективна

Научный журнал The Lancet опубликовал данные исследования, говорящие о высокой безопасности и эффективности вакцины "Спутник лайт". В статье указано, что вакцина формирует хороший гуморальный и клеточный иммунитет.

"Однокомпонентная вакцина против COVID-19 на основе вектора rAd26 "Sputnik Light" имеет хороший профиль безопасности и вызывает сильные гуморальные и клеточные иммунные ответы как у серонегативных, так и у серопозитивных участников", - говорится в материале.

Авторы исследования отмечают, что благодаря более простому производству и однократному режиму вакцинации, вакцина "Спутник Лайт" может способствовать ускорению темпов вакцинации в России, а также в других странах.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял о том, что ревакцинация "Спутником Лайт" может продлить иммунитет к коронавирусу на 6-7 месяцев. Ее можно одновременно использовать вместе с вакциной от гриппа. А комбинация "Спутника Лайт" c AstraZeneca показывает повышенный иммунный ответ.