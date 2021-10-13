Гинцбург: "Спутник Лайт" продлевает защиту от COVID-19 на полгода

Ревакцинация "Спутником Лайт" может продлить иммунитет к коронавирусу на 6-7 месяцев. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он напомнил, что через полгода после применения "Спутник V" наиболее встречающийся диапазон антител у сделавших прививку составляет от 300 до 500 BAU (bounding antibody units).

"Использование "Спутника лайт" через шесть месяцев для такой категории вакцинированных является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета еще по крайней мере на шесть-семь месяцев", - объяснил ученый.

Ранее в РФПИ сообщили, что "Спутник V" в будущем останется основной вакциной от коронавируса. "Спутник Лайт", в свою очередь, может выступать не только как бустер для других препаратов, но и как самостоятельная вакцина.