РФПИ: "Спутник V" останется основной вакциной против COVID-19

"Спутник V" в будущем останется основной вакциной от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Спутник Лайт", в свою очередь, может выступать не только как бустер для других препаратов, но и как самостоятельная вакцина, уточнил он.

"Мы полагаем, что во многих странах "Спутник Лайт" будет использоваться как первичная независимая вакцина, и в то же время "Спутник V" останется основной вакциной, поскольку "Спутник V" обеспечивает очень высокую защиту от "дельты", - сказал Дмитриев.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность "Спутник V" против распространенного в России и Европе штамма коронавируса "дельта" составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать.