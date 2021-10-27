Минздрав разрешил одновременно использовать "Спутник Лайт" и вакцину от гриппа

"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - говорится в инструкции.

На прошлой неделе Минздрав разрешил одновременное применение вакцины "Спутник V" и препарата от гриппа.

В сообщении ведомства отмечалось, что при одновременной вакцинации препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Гриднев заявил, что вакцина "Спутник Лайт" направлена в первую очередь на вакцинацию молодых людей, в частности, студентов.

"Спутник Лайт" разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V", зарегистрированной в августе прошлого года. Новый препарат требует однократного введения.

"Спутник Лайт" - четвертая по счету вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Первые три - "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).