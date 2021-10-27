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27.10.2021 10:46
Рубрика: Экономика

Минздрав разрешил одновременно использовать "Спутник Лайт" и вакцину от гриппа

Текст: Василий Кошкин
Минздрав одобрил одновременное введение вакцины "Спутник Лайт" и препаратов против гриппа. оответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату, сообщает ТАСС.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - говорится в инструкции.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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На прошлой неделе Минздрав разрешил одновременное применение вакцины "Спутник V" и препарата от гриппа.

В сообщении ведомства отмечалось, что при одновременной вакцинации препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Гриднев заявил, что вакцина "Спутник Лайт" направлена в первую очередь на вакцинацию молодых людей, в частности, студентов.

"Спутник Лайт" разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V", зарегистрированной в августе прошлого года. Новый препарат требует однократного введения.

"Спутник Лайт" - четвертая по счету вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Первые три - "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).

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