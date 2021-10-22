Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа

Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Спутник V".

Отмечается, что эффективность вакцин при их одновременном использовании не снижается, при этом прививки будут делать в разные части тела.

"Возможность одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие", - объяснили в Минздраве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень иммунизации от гриппа на сегодняшний день в России недостаточен. Превышение эпидемического порога по гриппу зарегистрировано в 62 регионах, основной рост фиксируется среди взрослых. Всего, по данным ведомства, прививку от гриппа в этом году сделали 20,3% россиян.