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София Бутелла сыграет в фильме Зака Снайдера для на Netflix

Новости
    03.11.2021, 17:33
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стало известно о планах Зака Снайдера ("Армия мертвецов", "Лига справедливости") на съемки научно-фантастического фильма "Мятежная луна" для стримингового сервиса Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
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По данным Deadline в проекте примет участие София Бутелла ("Поселенцы", "Экстаз").

Режиссер Зак Снайдер работает и над сценарием картины вместе с Шэй Хаттен и Куртом Джонстадом. Известно, что действие фильма происходит в мирной колонии на краю галактики, которой угрожает армия некоего тирана. Героиня отправляется на поиски воинов, которые могут победить агрессора.

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