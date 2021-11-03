София Бутелла сыграет в фильме Зака Снайдера для на Netflix

Стало известно о планах Зака Снайдера ("Армия мертвецов", "Лига справедливости") на съемки научно-фантастического фильма "Мятежная луна" для стримингового сервиса Netflix.

По данным Deadline в проекте примет участие София Бутелла ("Поселенцы", "Экстаз").

Режиссер Зак Снайдер работает и над сценарием картины вместе с Шэй Хаттен и Куртом Джонстадом. Известно, что действие фильма происходит в мирной колонии на краю галактики, которой угрожает армия некоего тирана. Героиня отправляется на поиски воинов, которые могут победить агрессора.