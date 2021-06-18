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Вышел трейлер сайфай-триллера с Софией Бутеллой "Поселенцы"

Новости
    18.06.2021, 16:59
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IFC Films Фото: youtube.com/ IFC Films
Фото: youtube.com/ IFC Films

Для всех, кому "зашел" сериал "Воспитанные волками": на YouTube доступен первый трейлер британского фантастического драматического триллера компании IFC Films "Поселенцы" (Settlers).

Фото: youtube.com/ Disney Junior
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По центру истории - группа первых земных беженцев-переселенцев на Марсе. Которым там, естественно, несладко.

В главных ролях - София Бутелла (Kingsman), Джонни Ли Миллер ("Хакеры", "Элементарно"), юная актриса Бруклин Принс ("Проект "Флорида"), Исмаэль Круз ("Отыграть назад", "Мандалорец") и Нелл Тайгер Фри ("Дом с прислугой", "Игра престолов").

Режиссер и сценарист - дебютант полного метра Уайатт Рокфеллер.

Релиз - 23 июля.

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