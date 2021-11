Эксперты рассказали, во что поиграть в праздничные дни

Четыре выходных дня - отличное время для того, чтобы пройти новые игры, на которые до этого не было времени. О том, какие проекты достойны вашего внимания, "РГ" рассказали эксперты игровой индустрии.

"Буквально на днях выходит Forza Horizon 5, потрясающий гоночный фестиваль в открытом мире (на этот раз в Мексике) - то что надо к праздникам, учитывая, что игра будет с первого дня доступна по подписке Xbox Game Pass без дополнительной платы. Кстати, следом за ней должна выйти Halo Infinite - долгожданное продолжение легендарных шутеров от первого лица в фантастическом сеттинге. На Nintendo Switch в ближайшее время выходит Shin Megami Tensei V - продолжение отличной серии jRPG, но эта игра будет мрачной, так что, если хочется праздника, то можно устроить шумные посиделки с семьей или друзьями в Mario Pary Superstars, которая как раз для этого предназначена", - говорит Денис Русаков, создатель YouTube-канала об играх DenisMajor.

Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин рекомендует обратить внимание на игру от российских разработчиков "Черная книга", которая основана на пермском фольклоре. "Очередной случай, когда отечественная игровая индустрия показала себя во всей красе и вдохнула в свой продукт душу. А еще сейчас в Steam со скидкой продается трилогия Mass Effect Legendary - отличный вариант перепройти классическую космооперу. Правда, чтобы исследовать все три части, потребуется явно больше времени, чем четыре дня - готовьтесь продолжать по вечерам и в выходные", - заключает он.

Любителям динамичных игр и красивой картинки рекомендую поиграть в Far Cry 6, добавил Алексей Изотов, директор по глобальному изданию MY.GAMES. "Если вы фанат вселенной Marvel и любите интерактивные фильмы, то не пропустите Guardians of the Galaxy. Кто хочет погрузиться в мир RPG, советую Pathfinder: Wrath of the Righteous - сам уже провел много часов в игре и так еще и не прошел ее до конца. Любителям стратегий стоит обратить внимание на Age of Empires 4. Если же выходные вы проводите в большой компании, то рекомендую Warface или Back 4 Blood с кооперативным режимом", - советует он.