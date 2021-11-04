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04.11.2021 18:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai анонсировала большой кроссовер Seven. Первые тизеры

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai сообщила о планах представить в конце ноября концепт Seven, являющийся прообразом серийной электрической модели, которая войдёт в состав семейства Ioniq.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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"Seven отражает будущие технологические и дизайнерские инновации Hyundai Motor в наступающей эпохе электромобилей и намекает на то, каким будет новый Ioniq SUV", - сообщили в компании.

На тизерах компания показала "пиксельное" освещение электрокара и салон-гостиную с большим задним диваном и отдельно стоящим креслом, очевидно, на первом ряду. Вся отделка выполнена из экологически чистых материалов.

Премьера концепта Ioniq Seven состоится 17 ноября в Лос-Анджелесе. В настоящее время в семействе электрического суббренда Hyundai пока только одна серийная модель - Ioniq 5, к выходу готовится электрический фастбек Ioniq 6.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai