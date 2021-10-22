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22.10.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

"Убийца" Tesla Model 3 от Hyundai. Новые подробности

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

В 2022 году линейка электрокаров Hyundai пополнится Ioniq 6, который станет второй моделью на платформе E-GMP. Издание Auto Express, основываясь на "шпионских" фото, опубликовало своё видение внешности новинки, а также подробности о ней.

Фото: www.carbuzz.com
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Ioniq 6 призван конкурировать с Tesla Model 3 и BMW i4. Дебют корейского электрокара должен был состояться весной, но, по слухам, он может быть отложен до лета из-за желания инженеров Hyundai добиться лучших показателей запаса хода, в том числе за счёт внесения корректировок в дизайн, габариты машины и в настройки систем.

Hyundai Ioniq 6 получит аккумулятор ёмкостью 77.4 кВт∙ч, с которым запас хода у двухмоторной версии мощностью 305 л.с. превысит 500 км. Также в линейке будет присутствовать версия с аккумулятором на 58 кВт∙ч.

Известно, что Ioniq 6 вдохновлён концептом Prophecy, но получит увеличенные передний и задний свесы, салон будет выполнен в таком же ключе, как у Ioniq 5.

#Hyundai