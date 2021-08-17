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17.08.2021 15:02
Рубрика: Легковые авто

Новая модель Hyundai Ioniq 6 потребовала доработок. Сроки выхода изменены

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

Компания Hyundai может выпустить новый Ioniq 6 на три месяца позднее запланированного. Новая электрическая модель потребовала доработок как в плане дизайна, так и технической составляющей.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Как пишет The KCB, изменения подвергнутся передний и задний бамперы, в результате чего изменился не только внешний вид и длина (+ 20 мм), но и пробег на одной зарядке: оперение сделали более аэродинамически выверенным.

Также Ioniq 6 может получить решётку Hyundai Mobis, которая имеет динамическую LED-подсветку, при помощи которой автомобиль "общается" с окружающим миром, и активную заслонку.

Ещё один момент, который повлиял на задержку выпуска Ioniq 6 - другой аккумулятор, ёмкости которого хватит, предположительно, на преодоление 650-700 км.

Мировая премьера Ioniq 6 запланирована на 2022 год. Изначально предполагалось, что новинка выйдет в марте, но теперь дата смещена на середину лета. Известно, что модель будет выполнена по мотивам концепта Hyundai Prophecy, а салон будет идентичен Ioniq 5.

#Hyundai