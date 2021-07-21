Салон нового Hyundai Ioniq 6 рассекретили на "шпионских" фото

Следующим электрокаром в линейке Ioniq станет модель с индексом 6. Как оказалось, концепция интерьера новинки будет повторять Ioniq 5 за исключением некоторых деталей.

Фастбек Ioniq 6 выйдет на рынок в 2022 году. Напомним, его прототипом послужил концепт Hyundai Prophecy, представленный в прошлом году. Шоу-кар имел торпедо-дисплей, а управление осуществлялось при помощи джойстиков. Серийная версия автомобиля всё-таки получила руль, торпедо и педальный узел.

Но фото, опубликованных The KCB, видны рулевое колесо, экраны цифровой приборной панели и мультимедиа, органы управления климатом в салоне, в точности повторяющих Ioniq 5.

Основное отличие заключается в наличии у шестой модели Ioniq тоннеля пола, на котором, судя по всему, разместили электростеклоподъёмники: обратите внимание, у Ioniq 6 на передних дверных картах нет ничего, кроме ручек открывания.

Ioniq 6, как и новое поколение электрокаров Hyundai и Kia, базируется на модульной платформе E-GMP. Ioniq 5 и Kia EV6 могут проезжать до 550 км. Ожидается, что у новинки показатель автономности будет больше: увеличенная колёсная база позволяет установить более ёмкий аккумулятор.