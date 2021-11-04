Лукашенко подтверждает нацеленность на расширение интеграции с Россией

Декрет "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" подписал в четверг президент Беларуси, председатель Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко на заседании этого союзного органа, сообщает его пресс-служба. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференции.

Предварительно данный документ был завизирован президентом России Владимиром Путиным. Как уже информировал "СОЮЗ", в развитие Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы разработан пакет из 28 союзных программ, которые и станут практической основой для углубления интеграции.

Кстати, буквально перед заседанием оба лидера поговорили по телефону. Прежде всего глава белорусского государства поздравил российского коллегу и всех россиян с Днем народного единства. А поскольку Владимир Путин отмечать этот праздник прилетел в Севастополь, Лукашенко попросил российского президента передать крымчанам самые теплые поздравления от белорусов, пожелания крепкого здоровья и мужества в это непростое время.

"Приоритетом из приоритетов" для Беларуси считает Союзное государство Александр Лукашенко. Выступая на заседании Высшего государственного совета, он констатировал, что вместе с Россией создана "уникальная интеграционная модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие".

Братские страны, с удовлетворение подчеркнул белорусский руководитель, приступают к перезагрузке совместного экономического пространства. Ведь жизнь, уточнил он, "не стоит на месте. Все мы в той или иной степени осознаем необходимость дальнейшего движения вперед по пути союзного строительства. Тем самым обеспечивается защита интересов Беларуси и России в общемировом пространстве".

Исходя из этого, главы двух государств еще в 2019 году поставили перед правительствами задачу оценить итоги союзной интеграции и определить шаги по ее углублению. Итогом этой работы стал проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. После их утверждения Высшим госсоветом правительствам необходимо в течение двух лет принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений, пояснил Лукашенко.

По сути, добавил он, "мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений".

В союзных программах, отмечают обозреватели, четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики. В документах также заложены решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран.

По оценкам белорусской стороны, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для РБ прогнозируется в росте ВВП примерно на $1 млрд, не считая дополнительных возможностей для его бизнеса на российском рынке.