МИД Беларуси заявил протест представителю посольства Польши

Решительный протест в связи распространением фейковых новостей официальными лицами Варшавы был выражен 4 ноября временному поверенному в делах Республики Польша в РБ Мартину Войцеховскому в МИД Беларуси.

Польский дипломат, информирует БЕЛТА, был вызван во внешнеполитическое ведомство, где ему был заявлен протест по поводу распространения фальшивой информации в местных СМИ о якобы "заходе" в Польшу с территории РБ неустановленных "вооруженных лиц в форме" 2 ноября.

Внимание польской стороны было обращено на тот факт, что Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации. К сожалению, тиражирование подобных абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы.

При этом высокопоставленному дипломату было жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы.

В то же время официальный Минск еще раз подтвердил готовность решать любые, в том числе чувствительные вопросы в духе взаимоуважительного диалога. Искусственные опереточные инсценировки, организуемые с целью создания в международном общественном мнении враждебного образа Беларуси, противоречат не только международному праву, но и всем мыслимым нормам морали, отметили в МИД РБ.