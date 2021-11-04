Аномальное тепло накроет три региона России в начале следующей недели

В трех регионах России температура воздуха будет выше климатической нормы на 14-17 градусов. "Просто огромнейшие аномалии ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На западе Красноярского края воздух прогреется до +4…+6 градусов, а в Якутске - максимальные значения будут в диапазоне 16-20 градусов, правда, не тепла, а мороза.

Ранее главный метеоролог страны назвал причину аномально теплой погоды - это господство воздушных масс с Атлантики. Они доберутся даже до Якутии, что бывает крайне редко. "Очень интересная ситуация. Впечатляет", - поделился своими мыслями на этот счет Вильфанд.

В Москве потепление начнется 4 ноября. А в пятницу - столбики термометров поднимутся до отметки +13 градусов. "Это не рекордные, но близкие к рекордам значения", - подчеркнул ученый.