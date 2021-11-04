Белорусские эксперты направились в Иркутск для расследования авиакатастрофы

Уполномоченные представители министерства транспорта и коммуникаций Беларуси вылетели в Иркутск для участия в расследовании авиакатастрофы самолета Ан-12, принадлежащего авиакомпании "Гродно". Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на отраслевое ведомство республики.

Ранее стало известно, что белорусскую сторону уведомили о найденных черных ящиках с борта Ан-12, номера которых совпали с данными департамента по авиации.

В Минтрансе республики также уточнили, что появившаяся информация о том, что самолет якобы не проходил противообледенительную обработку при вылете из Якутска, не совсем точная, ведь данная обработка проводится только для обеспечения вылета воздушного судна, а в полете экипажем включается противообледенительная система.

В ведомстве также подчеркнули, что в настоящее время при активном взаимодействии с российскими коллегами организуется доставка тел погибших.