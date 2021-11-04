Новости

Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12 05:56
Найдено тело шестого погибшего при крушении Ан-12 под Иркутском 05:15
Прививочные пункты в Петропавловске-Камчатском усилили медработниками 05:05
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса 04:34
Аномальное тепло накроет три региона России в начале следующей недели 04:13
Дальневосточники первыми начали отмечать День народного единства 03:37
Врач Елена Климкина рассказала об участившейся проблеме после COVID-19 02:58
Макрон вручил Меркель одну из главных наград Франции 02:32
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с праздником 01:58
"Ливерпуль" и "Аякс" гарантировали выход в плей-офф Лиги чемпионов 01:25
Россияне задолжали за коммунальные услуги полтриллиона рублей 01:16
Разработан законопроект для защиты новых собственников жилья 00:00
Дебют Ладо Кватания "Казнь" вошел в программу Роттердамского кинофестиваля 03.11.2021
Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером" в Лиге чемпионов 03.11.2021
Витория заявил, что у "Спартака" будет другая стратегия против "Лестера" 03.11.2021
Ученые предупредили о новых переносчиках коронавируса среди животных 03.11.2021
Первые два региона вводят обязательные QR-коды для авиаперелетов 03.11.2021
Кабмин рассмотрит новые меры для сдерживания роста цен на топливо 03.11.2021
Джабаров: Конфронтационная риторика на заседаниях ПА ОБСЕ недопустима 03.11.2021
Итальянские пловцы забрали у россиян мировой рекорд в эстафете 03.11.2021
Минск приостановит эксплуатацию Ан-12 до окончания расследования крушения 03.11.2021
Суд арестовал рэпера Yung Trappa по делу об изнасиловании 03.11.2021
Инфляция в России ускорилась до 8% впервые за пять лет 03.11.2021
Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в Межконтинентальном кубке 03.11.2021
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения 03.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
04.11.2021 05:56
Рубрика: Происшествия

Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На месте крушения Ан-12 в Иркутской области обнаружены бортовые самописцы, расшифровав которые специалисты смогут установить причину падения самолета.

Фото: Кирилл Шипицин/ РИА Новости
Диспетчер рассказал о последних минутах полета разбившегося Ан-12

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что речевой самописец уже изъят, а второй "черный ящик", фиксирующий технические параметры полета и работу всех система воздушного судна, еще находится в хвостовой части самолета на месте катастрофы. "Еще не изъят", - сообщил агентству "Интерфакс" источник в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что был найден один бортовой самописец, который сильно обгорел при пожаре. Его передадут специалистам Межгосударственного авиационного комитета.

Напомним, вылетевший из Якутска Ан-12 пропал с радаров во время посадки в аэропорту Иркутска. Горящие обломки самолета нашли в 7 километрах от ВПП, рядом с селом Пивовариха.

На борту самолета находились девять человек, все они погибли.

В СК назвали и возможные причины катастрофы: ошибка пилотирования, техническая неисправность и плохие погодные условия.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь Правительство Следственный комитет СФО Иркутская область Крушение самолета Ан-12 под Иркутском Авиакатастрофы

Главное сегодня

Празднование Дня народного единства
Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения
Роспотребнадзор продлил санитарные правила в школах до 2024 года
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ