Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12

На месте крушения Ан-12 в Иркутской области обнаружены бортовые самописцы, расшифровав которые специалисты смогут установить причину падения самолета.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что речевой самописец уже изъят, а второй "черный ящик", фиксирующий технические параметры полета и работу всех система воздушного судна, еще находится в хвостовой части самолета на месте катастрофы. "Еще не изъят", - сообщил агентству "Интерфакс" источник в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что был найден один бортовой самописец, который сильно обгорел при пожаре. Его передадут специалистам Межгосударственного авиационного комитета.

Напомним, вылетевший из Якутска Ан-12 пропал с радаров во время посадки в аэропорту Иркутска. Горящие обломки самолета нашли в 7 километрах от ВПП, рядом с селом Пивовариха.

На борту самолета находились девять человек, все они погибли.

В СК назвали и возможные причины катастрофы: ошибка пилотирования, техническая неисправность и плохие погодные условия.