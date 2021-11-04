Как на Родине Ломоносова сохраняют промысел, которым он впечатлил Екатерину II

Спецкор "Родины" продолжает путешествие по ломоносовскому маршруту - с Курострова в Москву. Оно приурочено к 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова, которое будет отмечаться 19 ноября.

В первой серии супруги Горбатовы из села Ломоносово рассказывали и показывали, как сохраняют старинный дом предков и весь деревенский уклад.

Их соседи - супруги Василий и Татьяна Митусовы занимаются традиционным для этих мест промыслом - резьбой по кости. Сам Ломоносов резьбой по кости не занимался, но именно при нем это искусство достигло расцвета. Ажурные изделия из кости Ломоносов преподносил Екатерине Великой. Сохранились свидетельства, что произведения императрице понравились.

Татьяна Митусова несколько лет назад тоже изготовила кубок для первого лица государства - в Ломоносове ждали президента страны. Президент не приехал, кубок его дожидается.

Пока Ломоносов был жив, и промысел был в расцвете - Михаилу Васильевичу удалось успешно промотировать его в столичном Петербурге. Потом все пришло в упадок, но дело сохранилось. В советское время на Курострове даже организовали училище и фабрику, которые действуют и сейчас.

- Теперь мастеров на фабрике осталось всего несколько человек. Учащихся тоже мало, - констатируют Татьяна и Василий.

Татьяна говорит, что ей любовь к промыслу передалась от тети, которая была мастером на фабрике. Хотя с фабрикой связана вся семья - и отец, и мать работали там.

В ломоносовские времена вырезали, как правило, из костей морских зверей, которых добывали в море. А в советское время, когда здесь появилась фабрика, кости выдавали под роспись. В том числе, мамонтовые, моржовые.

Татьяна срезает в огороде капусту - это для последних заготовок. Компоты уже сварены. Огурцы засолены. Картошка - выкопана, высушена и спущена в погреб. Вечером надо подоить коров - черно-белых красавиц-холомогорок - и потом можно заняться резьбой.

- Да, так и получается: после резки капусты - резьба по кости. В мастерской включаю музыку. Это отдых для нас, - говорит Татьяна.

Для нее и Василия, работы которых есть в московских и норвежских коллекциях, это и релакс, и заработок. После того, как управятся с огородом и дойкой, супруги усаживаются в жарко натопленной мастерской, больше похожей на баньку - и творят. Зимой снега по крышу, а у них художественный процесс в разгаре. Романтика! Так и рождаются шедевры для иностранных коллекций.

- Кость приходит с мясом, ее надо выварить, распилить, ошкурить, - возвращают на Землю Митусовы. И показывают втиральники - инструмент, благодаря которому из костяного огрызка получается кружево...

Вот почему вопрос "что ты там втираешь?" здесь звучит довольно часто.

Втиральники мастера тоже изготавливают сами - из стальной проволоки и при помощи бархатного напильника:

- Нарезать зубчики нужно так, чтобы были ровными, не рвали кость. Если что-то сломалось - вещь испорчена. Иной раз втиральник в дырочке застрянет - и сидишь не дышишь, пока не вытащишь.

Броши. Заколки. Перстни. Все хранится в целлофановом пакете и в шкапчике. А потом рассыпается перед покупателями на обычную клеенку кухонного стола.

Вот какие неприхотливые сокрровища на Русском Севере! Это и про людей тоже.

Если вы хотите заказать какое-то украшение у Митусовых, напишите Татьяне сообщение Вконтакте. А в следующей серии - о том, кто и как сейчас строит карбасы - лодки, на которых Михайло Ломоносов с отцом ходил бить морского зверя в Белое море