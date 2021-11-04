Instagram восстановил аккаунт правительства Севастополя

Социальная сеть Instagram разблокировала официальную страницу правительства Севастополя, куда поступало большое количество обращений от жителей города.

- Прежний аккаунт правительства Севастополя в социальной сети Instagram восстановлен. Благодарим администрацию сети, что не прошли мимо и в индивидуальном порядке рассмотрели обращение, - сообщила сегодня пресс-служба городского правительства.

Напомним, аккаунт, у которого было около 10 тысяч подписчиков, был удален из-за "чрезмерной активности". Администрация соцсети посчитала, что на странице давали слишком много ответов на комментарии пользователей.

Вечером 3 ноября стало известно, что Роскомнадзор обратился в компанию Facebook с требованием снять блокировку со страницы правительства Севастополя в Instagram и пояснить причину введения ограничений. В своем письме РКН отметил, что действия администрации соцсети нарушают принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.