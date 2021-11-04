Лукашенко попросил Путина взять его с собой в Крым

Президент России пригласил белорусского коллегу в Крым после того, как тот в шутку посетовал, что Владимир Путин снова на полуострове без него.

В завершение заседания Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко напомнил, что Украина закрыла для белорусских самолетов небо. "И мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы", - заметил он.

"Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано не мало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил", - продолжил белорусский лидер, добавив, что поэтому сейчас выступает с жалобой перед участниками Высшего госсовета. "Если не в Крыму уже, то, может быть, в Питер съездим, на родину, посмотрим, что там делается", - заметил он. Лукашенко сказал, что хотел бы посмотреть и памятник в Севастополе, посвященный окончанию Гражданской войны в России, который посетил Путин в День народного единства. Кроме того, белорусский лидер пригласил российского коллегу в Минск и на свою малую Родину - "это двадцать минут от Москвы".

"Да, конечно, мы всегда будем рады вас видеть", - подтвердил свое предложение в Крым президент РФ. "Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть", - сказал он.

Еще Лукашенко попросил Путина, если будет возможность, через руководство Крыма пожелать крымчанам от белорусов крепкого здоровья и мужества в это непростое время​​​. "Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом и будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена", - сказал он.