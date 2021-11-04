Новости

Российские военные начали следить за флагманом 6-го флота США в Черном море 12:40
На Украине назначен новый министр обороны 12:29
Германия и Япония начали учения в Тихом океане 12:12
Депутат допустил введение геномной регистрации для всех россиян 11:58
Суд в Италии оштрафовал на полмиллиона евро экс-медсестру за ложную вакцинацию 11:53
Ученые выяснили, с каким заболеванием COVID-19 протекает тяжелее 11:49
Лукашенко представили новый проект Конституции Беларуси 11:47
Тренер ЦСКА поддержал вратаря "Спартака" Максименко 11:13
Небензя: РФ не станет мириться с пренебрежительным отношением к суверенитету БиГ 11:04
Пекин выразил протест в связи с визитом делегации ЕС на Тайвань 10:56
"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии 10:55
Белый дом внес израильскую шпионскую фирму в "черный список" в США 10:49
Instagram восстановил аккаунт правительства Севастополя 10:45
Минобороны увеличило медгруппировку в Тульской области на 100 человек 10:43
Белорусские военные примут участие в учении ОДКБ "Нерушимое братство-2021" 10:36
Читатели Spiegel раскритиковали заявления Байдена в адрес РФ и Китая по климату 09:49
Эксперты рассказали, как врач сможет ставить диагноз без очного приема 09:39
Роспотребнадзор объяснил, что делать, если член семьи заболел COVID-19 09:13
Синоптик: 4 ноября в Москве станет одним из самых теплых в истории 08:42
Пушков прокомментировал фото Зеленского и Байдена на саммите в Глазго 08:33
Ветеринар рассказал о симптомах коронавируса у домашних животных 08:05
Роспотребнадзор объяснил, когда человек с COVID перестает быть заразным 07:41
В Хабаровском крае сократили ограничения для алкомаркетов 07:20
Сбербанк намерен продать дочерние банки в Европе 07:13
В российских отелях номера на декабрь подешевели на 60 процентов 07:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
04.11.2021 11:49
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, с каким заболеванием COVID-19 протекает тяжелее

Текст: Алексей Рыбин

Австралийские ученые выяснили, с каким заболеванием коронавирус протекает тяжелее. Речь идет о ГЭРБ - гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Фото: iStock
Ученые предупредили о новых переносчиках коронавируса среди животных

Исследование провел медицинский научно-исследовательский институт Бергхофера в Квинсленде. Его результаты показали, что люди, у которых есть гены, вызывающие ГЭРБ, подвержены 15-процентному увеличению риска тяжелой формы Covid-19. Одним из главных признаков ГЭРБ является частая отрыжка с выбросом содержимого желудка в пищевод.

"Мы обнаружили 88 генов или генетических маркеров, которые связаны с тем, есть ли у человека кислотный рефлюкс", - пояснил один из исследователей, доктор Джу-Шенг Онг.

При этом Онг отметил, что все равно еще до конца неясно, связан ли повышенный риск тяжелого течения коронавируса именно с ГЭРБ или все же с лечением этой болезни.

Ранее российские врачи рассказали, как на течение коронавируса влияют статины и группа крови.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Празднование Дня народного единства
Депутат допустил введение геномной регистрации для всех россиян
Матвиенко назвала общую задачу для всех россиян
Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов