В России станет на один бренд автомобилей больше

Китайская автокомпания Geely анонсировала появление в России своего премиального бренда Lynk & Co. Эти машины - пока в единичном количестве можно встретить в Европе. Но теперь запланирован их выход до 2025 года на рынки Малайзии, Австралии и Новой Зеландии. А главное - России. Об этом говорится в англоязычном пресс-релизе компании по итогам конференции Smart Geely 2025, на которой и были озвучены широкие планы материнского бренда и его подразделений.

В целом Geely поставила очень амбициозные задачи. Вся группа к 2025 году планирует продавать за 365 дней 3,65 млн машин. Из них 600 тысяч придутся на зарубежные рынки. Такие показатели позволят детищу бизнесмена Ли Шифу войти в топ-10 самых крупных автопроизводителей мира.

Отметим, что именно "РГ" первой сообщила о будущем появлении Lynk & Co в России. В 2019 году в кулуарах автосалона в Шанхае нам о таких планах сообщил президент Geely Ань Цунхуэй.

"Это бренд, созданный совместно Geely и Volvo. Его позиционирование стремится к премиум-сегменту. И поэтому у нас есть намерения по выходу на европейский рынок, включая Россию. Четкого графика по России пока нет, но российский рынок - важнейший для нас. И поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы объявим наш план по российскому рынку", - сказал Ань Цунхуэй.

Отметим, что в Европе уже можно купить, а также взять в аренду на месяц гибридный кроссовер Lynk & Co 01. Своеобразные дилерские центры марки - клубы - открылись в Амстердаме (Нидерланды), Антверпене (Бельгия), Гетеборге (Швеция), Берлине, Гамбурге и Мюнхене (Германия). В Китае, кроме 01, в модельной линейке присутствуют хэтчбек 02, седан 03 и кроссоверы 05, 06 и 09.