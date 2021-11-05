Роспотребнадзор: Риск заразиться COVID-19 от привитого в разы меньше

Люди, сделавшие прививку от COVID-19, но все равно заразившиеся, могут поделиться вирусом с другими.

"Пациенты также выделяют SARS-CoV-2, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться намного меньше", - рассказала РИА Новости Татьяна Руженцова, заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского (структурное подразделение Роспотребнадзора).

Ранее сообщалось, что первый компонент вакцины в России получили более 58,5 миллиона жителей России. "Мы выходим уже на цифры свыше 650 тысяч человек в сутки. Для системы здравоохранения это не вызывает никаких затруднений. Мы можем до одного миллиона человек в сутки спокойно вакцинировать", - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

А директором Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков в интервью "Российской газете" озвучил тревожную статистику: в Великобритании вакцинировано больше 60 процентов населения, в России - вдвое меньше. От вызванных COVID-19 осложнений в Англии умирает 200 пациентов в сутки, а в РФ - 1100 с лишним.

"Вся идея вакцинации - чтобы человек не умер. У вакцинированного риск умереть в десятки раз меньше, чем у человека, который не вакцинирован", - подчеркнул член-корреспондент РАН.