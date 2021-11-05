Новости

Командир атомной подлодки США лишился должности за столкновение с горой 00:29
Почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином 00:10
В Сан-Франциско обяжут детей предъявить доказательства вакцинации от COVID-19 04.11.2021
Собянин: Эффект нерабочих дней поймем в конце следующей недели 04.11.2021
Селихов сыграет в воротах "Спартака" в матче против "Лестера" 04.11.2021
Песков рассказал про давнее приглашение Лукашенко в Крым 04.11.2021
Российскому хоккеисту Ничушкину грозит дисквалификация за допинг 04.11.2021
Россия сыграет с Португалией в полуфинале Межконтинентального кубка 04.11.2021
На столицу вновь обрушится сильный туман 04.11.2021
Путин поддержал идею новых выплат жителям и защитникам Севастополя 04.11.2021
Российские пловчихи выиграли золото ЧЕ в эстафете 04.11.2021
Путин и Лукашенко поговорили по телефону после заседания Высшего Госсовета 04.11.2021
На детском конкурсе красоты в Анталье победила девятилетняя россиянка 04.11.2021
Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве 04.11.2021
В Подмосковье из психбольницы сбежал опасный убийца 04.11.2021
Мезенцев объявил о работе над "кефирной" вакциной от коронавируса 04.11.2021
Лукашенко попросил Путина взять его с собой в Крым 04.11.2021
Пятигорская епархия РПЦ запустила флешмоб с фото на фоне храмов 04.11.2021
Лукашенко назвал сроки проведения референдума по конституции 04.11.2021
Лукашенко подтверждает нацеленность на расширение интеграции с Россией 04.11.2021
Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства 04.11.2021
В Москве ожидается ветер до 17 метров в секунду 04.11.2021
Путин заявил о необходимости принять документы о развитии интеграции с Минском 04.11.2021
Путин поддержал идею включить в состав МКС белорусского космонавта 04.11.2021
Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать ее сына на Украину 04.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
05.11.2021 00:29
Рубрика: В мире

Командир атомной подлодки США лишился должности за столкновение с горой

Текст: Александр Емельяненков
В конце дня 4 ноября со ссылкой на первых лиц в командовании ВМС США пришло два сообщения о причинах ЧП с американской атомной подлодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море и о том, кто и какую ответственность понес за произошедшее.
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas

Подтвердилась высказанная нами по горячим следам гипотеза, что таинственным НПО - "неопознанным подводным объектом", с которым не разминулась злополучная субмарина, оказалась возвышенность на морском дне - банка, риф, подводная гора, как бы это ни называли. Такие инциденты в истории подводного плавания бывали и не раз.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Какие повреждения получила близ Китая АПЛ Connecticut

Особенность нынешнего случая в том, что с горой столкнулся экипаж современной многоцелевой атомной подлодки, которая оснащена всем необходимым, чтобы такого не происходило. USS Connecticut - подводный охотник, для которого главное - видеть и слышать все, что вокруг. А уж рядом с собой и прямо по курсу - тем более. Но по какой-то причине не увидели и допустили опасное столкновение.

Первые результаты расследования суровы. Как сообщает ТАСС, командир USS Connecticut Кэмерон Альджилани и старшие офицеры освобождены от занимаемых должностей в связи с утратой доверия. По мнению командующего Седьмым флотом США вице-адмирал Карла Томаса, чьи слова приводятся в сообщении, инцидента можно было избежать в случае "осмотрительного принятия решений" и "следования требуемым процедурам".

Ранее со ссылкой на министра Военно-морских сил США Карлоса дель Торо сообщалось, что расследование ЧП продолжается. И до его официального завершения, министр не стал делать прогнозов, кто и как может быть наказан. "Если нужно будет привлечь кого-то к ответственности, они будут привлечены", - в самой общей форме дал понять глава ВМС.

А пострадавшая субмарина остается пока на базе в Гуаме. После оценки всех повреждений она, предположительно, будет отправлена для ремонта на одну из баз Тихоокеанского побережья США.

Фото: Jean-Michel Roche/Wikimedia.org
Во Франции спустили на воду подлодку, "сшитую" из двух

Напомним, что атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, во второй половине дня 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Травмы различной тяжести получили 11 членов экипажа. Спустя десять дней китайский аналитический центр SCSPI опубликовал сообщение о том, что место аварии находилось к востоку от Парасельских островов - примерно в 150 милях от острова Линкольн (китайское название - Дундао).

По данным китайских аналитиков, субмарина перед инцидентом могла отрабатывать условный перехват подводных лодок КНР на маршруте перехода авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson.

В мире США

Главное сегодня

Празднование Дня народного единства
Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией
В Госдуме настаивают на проработке идеи о геномной регистрации всех граждан РФ
"Академик Иоффе" стал заложником перемен в управлении научным флотом
Мировые цены на еду в октябре достигли максимума с июля 2011 года
CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет
В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов