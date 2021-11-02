ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой

Американская подводная лодка USS Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с не отмеченной на карте подводной горой. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел 2 октября. Во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона субмарина столкнулась с неизвестным объектом. Был поврежден корпус подлодки. Пострадали 11 моряков. Субмарина целую неделю в надводном положении добиралась до базы на острове Гуам.

"В ходе расследования было установлено, что USS Connecticut столкнулась с неизвестной ранее подводной горой", - сказала Хейли Симс, официальный представитель 7-го флота ВМС США.

Расследование завершилось. Выводы рассмотрит командующий флотом Карл Томас. Не исключено привлечение к ответственности ряда должностных лиц.