Привитые "Спутником V" получат в Италии COVID-сертификат после бустерной дозы

"Сегодня издан циркуляр министерств здравоохранения, основанный на рекомендациях Aifa (Итальянского агентства по лекарственным средствам), который разрешает тем, кто завершил цикл вакцинации препаратами не признанными ЕМА, получить бустерную дозу мРНК-вакцины - Pfizer или Moderna", - цитирует министра информагентство Ansa.

Сперанца уточнил, что лицам, которые завершили такой курс вакцинации, для получения итальянского green pass необходимо будет не позднее чем через полгода после прививки получить бустерную дозу одной из двух мРНК-вакцин.

Ранее генеральный директор Aifa Никола Магрини также сообщал, что готовится такое решение. Он также уточнил, что речь идет о ревакцинации граждан, которые ранее были привиты российским "Спутником V" или китайским Sinovac, которые пока не признаны в ЕС.

Ранее медицинские власти Италии не раз обещали решить проблему, связанную с гражданами, вакцинированными "Спутником V" и Sinovac. Так, в ЕС признали на общих основаниях и разрешили оформлять green pass гражданам Сан-Марино, привитым "Спутником".

В последние несколько недель сразу несколько российских высокопоставленных чиновников, включая главу Минздрава России Михаила Мурашко, сообщали, что продолжаются активные переговоры с ЕС по поводу взаимного признания вакцинных сертификатов.

В конце сентября посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал, что итальянские власти обещали рассмотреть возможность включения граждан, привитых российской вакциной "Спутник V", в национальную систему COVID-сертификатов.