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05.11.2021 02:54
Рубрика: Власть

Пушкова удивили заявления Молдавии по газовому контракту с Россией

Сенатор Алексей Пушков счел странными заявления руководства Молдавии после заключения газового контракта с Россией.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Напомним, в день, когда сторонам удалось прийти к консенсусу и подписать договор, президент Молдавии Майя Санду сказала, что Кишинев доволен, "контракт был согласован и подписан".

Но не прошло и недели, как СМИ распространили сообщения, в которых премьер республики Наталья Гаврилица жалуется, что долгие переговоры с "Газпромом" были жестокой игрой со стороны Москвы.

"Как ни поступает Россия, все нашим "партнерам" плохо. Не заключала контракт с Молдавией - плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях - тоже плохо. Даже еще хуже",- прокомментировал заявления Кишинева член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Свои мысли на этот счет он опубликовал в Telegram-канале.

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