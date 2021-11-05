Пушкова удивили заявления Молдавии по газовому контракту с Россией

Сенатор Алексей Пушков счел странными заявления руководства Молдавии после заключения газового контракта с Россией.

Напомним, в день, когда сторонам удалось прийти к консенсусу и подписать договор, президент Молдавии Майя Санду сказала, что Кишинев доволен, "контракт был согласован и подписан".

Но не прошло и недели, как СМИ распространили сообщения, в которых премьер республики Наталья Гаврилица жалуется, что долгие переговоры с "Газпромом" были жестокой игрой со стороны Москвы.

"Как ни поступает Россия, все нашим "партнерам" плохо. Не заключала контракт с Молдавией - плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях - тоже плохо. Даже еще хуже",- прокомментировал заявления Кишинева член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Свои мысли на этот счет он опубликовал в Telegram-канале.