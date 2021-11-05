Дело об избиении мужчины с ребенком в новой Москве передали в СК

По решению прокуратуры ТиНАО уголовное дело о нападении четверых неизвестных на мужчину с ребенком в новой Москве передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления следственного комитета. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Изначально уголовное дело по статье о хулиганстве, напомним, было возбуждено полицией. В столичном главке МВД сообщили, что уже нашли мужчину, на которого было совершено нападение. Его опросили.

Как уже сообщала "РГ", четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки - они избили мужчину несмотря на крики о том, что напугают ребенка. Мальчику, судя по опубликованным видеозаписям, 5-6 лет.