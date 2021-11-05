Один из нападавших в новой Москве ударил ребенка

Один из нападавших во время конфликта в новой Москве ударил по щеке четырехлетнего мальчика, а у другого был предмет, похожий на нож. Об этом со слов отца ребенка рассказали в прокуратуре Москвы.

В ведомстве отметили, что контролируют расследование резонансного происшествия и соблюдение процессуальных прав малолетнего. "Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом", - заявили в прокуратуре.

Напомним, в новой Москве группа неизвестных напала на двух мужчин, у одного из которых на руках находился ребенок. Мужчин избили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.