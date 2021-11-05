Температура воздуха в Сибири превысит норму на 20 градусов

Температурная аномалия на азиатской части России в ближайшие дни достигнет 20 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что уже месяц фиксируются двузначные отклонения от нормы в регионе.

"На азиатской части страны температуры будут гораздо выше нормы. Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию", - сказал ученый в интервью РИА Новости. На востоке Красноярского края ночью всего -6 градусов, а должно быть в это время года -30. Аномально тепло и в Якутии.

Вильфанд назвал и причину такого положения дел - это воздушные массы с Атлантики, которые доберутся до северных районов России, что бывает крайне редко.