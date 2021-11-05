Новости

В Приморье с 8 ноября расширят систему QR-кодов на магазины и бани 06:37
Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Якутии 06:17
Температура воздуха в Сибири превысит норму на 20 градусов 05:45
Юристы рассказали, как списать старые долги по квартплате 05:00
Роспотребнадзор: Риск заразиться COVID-19 от привитого в разы меньше 04:30
В Забайкалье студентов и школьников переведут на дистанционное обучение 04:10
Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого COVID-19 03:45
Пушкова удивили заявления Молдавии по газовому контракту с Россией 02:54
В США объявили награду в 10 млн долларов за данные о хакерах DarkSide 02:30
Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +13 01:47
В подмосковных Химках после стрельбы обнаружено тело мужчины 01:24
"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы 01:01
Командир атомной подлодки США лишился должности за столкновение с горой 00:29
Почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином 00:10
В Сан-Франциско обяжут детей предъявить доказательства вакцинации от COVID-19 04.11.2021
Собянин: Эффект нерабочих дней поймем в конце следующей недели 04.11.2021
Селихов сыграет в воротах "Спартака" в матче против "Лестера" 04.11.2021
Песков рассказал про давнее приглашение Лукашенко в Крым 04.11.2021
Российскому хоккеисту Ничушкину грозит дисквалификация за допинг 04.11.2021
Россия сыграет с Португалией в полуфинале Межконтинентального кубка 04.11.2021
На столицу вновь обрушится сильный туман 04.11.2021
Путин поддержал идею новых выплат жителям и защитникам Севастополя 04.11.2021
Российские пловчихи выиграли золото ЧЕ в эстафете 04.11.2021
Путин и Лукашенко поговорили по телефону после заседания Высшего Госсовета 04.11.2021
На детском конкурсе красоты в Анталье победила девятилетняя россиянка 04.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
05.11.2021 05:45
Рубрика: Общество

Температура воздуха в Сибири превысит норму на 20 градусов

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Температурная аномалия на азиатской части России в ближайшие дни достигнет 20 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что уже месяц фиксируются двузначные отклонения от нормы в регионе.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
В Гидрометцентре посоветовали готовиться к резкой смене погоды

"На азиатской части страны температуры будут гораздо выше нормы. Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию", - сказал ученый в интервью РИА Новости. На востоке Красноярского края ночью всего -6 градусов, а должно быть в это время года -30. Аномально тепло и в Якутии.

Вильфанд назвал и причину такого положения дел - это воздушные массы с Атлантики, которые доберутся до северных районов России, что бывает крайне редко.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Якутия СФО Красноярский край

Главное сегодня

Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией
Пушкова удивили заявления Молдавии по газовому контракту с Россией
Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого COVID-19
Роспотребнадзор: Риск заразиться COVID-19 от привитого в разы меньше
Землю накрыла самая мощная магнитная буря за последние годы
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов