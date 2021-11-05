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05.11.2021 17:11
Рубрика: Власть

В Крыму решили не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября

Текст: Андрей Станкевич (Симферополь)

В Крыму 8 ноября завершится режим нерабочих дней. Но ограничения, действующие до 7 ноября, снимать не будут.

В Крыму отменили QR-коды при получении муниципальных и госуслуг

- Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет, - написал Аксенов на своих страницах в соцсетях.

При этом продолжают действовать ранее введенные антиковидные ограничения - это система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, предприятий сферы услуг, тренажерных залов, фитнес-центров и бассейнов, театров и кинотеатров, музеев, а также крупных магазинов площадью более 300 квадратных метров. Для крымчан старше 60 лет действует режим самоизоляции.

Ранее премьер-министр Совмина РК Юрий Гоцанюк допускал продление режима нерабочих дней при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации. К слову, сегодня на полуострове очередной исторический антирекорд заболеваемости - 764 человека заразились COVID-19 за 4 ноября.

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