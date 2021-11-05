Режиссер первых "Гарри Поттеров" захотел снять "Проклятое дитя"

Режиссер Крис Коламбус, снявший первые два фильма о Гарри Поттере ("Философский камень" и "Тайную комнату"), заявил, что хотел бы сделать еще один фильм по волшебной вселенной.

В интервью изданию Variety Коламбус сказал, что с удовольствием бы экранизировал пьесу "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Тем более, что актеры уже подходят по возрасту для своих ролей. "Это моя маленькая фантазия", - признался режиссер.

Напомним, в пьесе, которую Джоан Роулинг написала совместно с Джеком Торном и Джоном Тиффани, действие разворачивается спустя 19 лет после финальной битвы Гарри Поттера и Темного Лорда. Главные герои - младший сын Поттера и единственный ребенок Драко Малфоя, которые подружились, несмотря былую вражду их родителей.

Возраст Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон, герои которых в пьесе являются уже родителями подростков, сейчас составляет 32 года, 33 года и 31 год, соответственно.

Интервью было приурочено к 20-летнему юбилею со дня выхода первого фильма: "Гарри Поттер и философский камень" появился в кинотеатрах 4 ноября 2001 года. В беседе журналисты также задали Коламбусу вопрос о позиции автора книг Джоан Роулинг по поводу трансгендеров (за свои высказывания писательница подверглась травле). На что Коламбус сообщил, что не хотел бы вовлекаться в эту тему.

Режиссер также рассказал, что продолжает поддерживать связь с Дэниелом Рэдклиффом и Томом Фелтоном, а также признался, что периодически пересматривает некоторые сцены из фильмов, когда видит их по телевизору в праздничные дни.

"Возможность улыбаться и осознавать, что люди смотрят их 20 лет спустя, - это приятное чувство", - признался он.

Крис Коламбус известен по таким фильмам, как "Миссис Даутфайр", "Мачеха", "Гремлины", "Девять месяцев", "Ночь в музее", ну и конечно, любимая многими новогодняя комедия "Один дома" и "Один дома 2" с Маколеем Калкиным.