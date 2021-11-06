Минздрав Украины: Страна вышла на пик заболеваемости COVID-19

Украина находится на пике волны коронавируса. Большинство регионов попали в так называемую красную зону эпидемической опасности, где действуют самые строгие карантинные ограничения.

Второй день подряд в стране выявляют более 26 тысяч инфицированных SARS-CoV-2. От вызванных COVID-19 осложнений 5 ноября скончались 696 пациентов, сообщает ТАСС. В больницах не хватает мест, заканчивается кислород.

"Сейчас мы уже на пике, и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль", - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. И призвал украинцев активнее прививаться. А президент Владимир Зеленский попросил соотечественников "отключить соцсети, включить мозг и привиться".