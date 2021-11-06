Новости

Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры страны 06:52
Прилетевший из Анталии лайнер сел в Москве с отказавшим двигателем 06:20
Почему "зеленая" политика не спасет планету, но повысит уровень бедности 06:00
Врач назвал нормой повышенную температуру тела после COVID-19 05:16
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19 04:33
Хави стал главным тренером "Барселоны" 04:09
Посольство: Американские военные за рубежом оставляют после себя хаос 03:28
Бразильская певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе 02:31
У президента Чехии диагностировали цирроз печени 01:55
Минздрав Украины: Страна вышла на пик заболеваемости COVID-19 01:30
РФ требует от США компенсации из-за изъятой дипсобственности 00:45
Медведев вышел в полуфинал турнира в Париже 00:09
На западе Грузии полицейский расстрелял коллегу 05.11.2021
"Зенит" обыграл в гостях действующего чемпиона Евролиги 05.11.2021
Боксер Петровский завоевал золото на чемпионате мира по боксу 05.11.2021
Опубликовано видео с участниками нападения на отца с ребенком в Москве 05.11.2021
СМИ: Месси стал обладателем "Золотого мяча" за 2021 год 05.11.2021
Врачи назвали типичные симптомы ковида у вакцинированных 05.11.2021
Лавров обсудил с венгерским коллегой ситуацию на Западных Балканах 05.11.2021
Кирпичникова одержала победу с рекордом чемпионатов Европы 05.11.2021
Дмитрий Дюжев опроверг информацию о скандале на шоу Юдашкина 05.11.2021
В США могут уволить тысячи офицеров американской разведки 05.11.2021
Гитарист "Коррозии металла" Королев отрезал себе палец "болгаркой" 05.11.2021
Российские теннисистки пробились в финал Кубка Билли Джин Кинг 05.11.2021
Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Москве 05.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 06:00
Рубрика: Общество

Почему "зеленая" политика не спасет планету, но повысит уровень бедности

Текст: Сергей Тихонов
Проблема глобального потепления, несмотря на всю неоднозначность, коли ее признали на политическом уровне, требует решения. На саммите G-20 в Риме 30 октября утвердили цель - не допустить повышение температуры на планете выше 1,5 градуса по Цельсию. Планета спасена? Нет, эта цель противоречит планам экономического развития всех крупных экономик мира. А климатическая повестка лишь новый инструмент регулирования рынка в пользу наиболее богатых стран.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Недавно газета New York Times опубликовала материал со ссылкой на доклад, подготовленный при поддержке ООН. В нем говорится, что, пока мировые лидеры призывают к более активным действиям по борьбе с изменениями климата, многие страны продолжат увеличивать добычу нефти, газа и угля в ближайшие десятилетия. Анализ проведен на основе планов добычи 15 ключевых производителей углеводородов, включая Канаду, США, Норвегию, Россию и Саудовскую Аравию. Согласно докладу, к 2030 году указанные страны планируют произвести на 240 процентов больше угля, на 57 процентов - нефти и на 71 процент - газа, чем это нужно для того, чтобы ограничить потепление 1,5 градусами.

Фото: РИА Новости
Принятая ЕС арктическая стратегия оставит Европу без газа и нефти

Благородный посыл статьи понятен - кругом лукавство и забота о сверхдоходах, а природа в опасности. Но можно посмотреть на эти цифры с другой стороны. Например, взять прогноз по мировому потреблению ископаемого топлива от британской корпорации BP, поддерживающей климатическую повестку, то есть без завышенных цифр.

По этому документу потребление нефти к 2030 году, относительно доковидного 2016 года, вырастет на 12 процентов, газа - на 29 процентов, а угля - на 2 процента. То есть для достижения климатических целей нужно будет не заморозить на существующем уровне добычу углеводородов, а ее серьезно сокращать. Нефти и газа - в половину, а с углем картина совсем печальная.

Возникает вопрос, а что компенсирует выпавшие объемы энергии, то есть автомобильного, судоходного и авиационного топлива, тепла и электричества в домах людей, больницах, школах, детских садах и на предприятиях?

Фото: Татьяна Андреева
Углеродное регулирование создает неравные условия для торговли

Прогнозируют, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ), к 2030 году в мировом масштабе закроют лишь около 16-17 процентов от общих потребностей в энергии. Естественно, это без учета гидроэлектростанций и атомных станций, которые в Европе считаются грязными. Только солнце и ветер. В удачном для ВИЭ 2020 году их доля в мировом энергобалансе составила около 10 процентов. Нефть, газ и уголь будут занимать, по самым разным прогнозам, от 60 до 80 процентов в мировом энергобалансе 2030 года. А, согласно цифрам в докладе ООН, сократить эту долю нужно минимум вдвое, то есть на 30-40 процентов. И здесь еще стоит учесть, что ВИЭ в 2021 году показали себя, как крайне ненадежный источник энергии.

Готово ли человечество минимум на треть снизить свое потребление, отказаться от комфорта, путешествий, доступной информации, деликатесов и прочего? И будет ли этот отказ равномерным для всех стран?

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
Эксперт: Для энергоперехода нужно отказаться от экономики потребления

Едва ли эти цифры тайна за семью печатями. Как отметил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, планы Европы по энергопереходу и повышению энергоэффективности даже на 2020 год провалились, они не выполнены. Но отказываться от них не хотят, поэтому следующий шаг - это введение квот на потребление энергии.

К этому уже подошли очень близко - углеродный сбор на уголь идет под лозунгом: "Ничего, что из-за них электроэнергия становится дорогой, меньше будут потреблять грязный ресурс!".

По мнению Симонова, трансуглеродные пошлины, которые сейчас вводит ЕС, а вслед за ними планируют ввести в Азии и Америке, противоречат всем нормам ВТО, то есть принципам свободного рынка. Фактически, это субсидирование своей экономики за счет других стран. И приведет это к росту цен на все и мировому экономическому кризису. А самое главное, это противоречит всем планам борьбы с бедностью, и ведет к ее росту в мире и дополнительным ограничениям в доступе к энергоресурсам, считает эксперт.

Фото: Getty Images
Риски быстрого перехода на "зеленую" энергетику до конца не оценены

С этим согласен доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Он уверен, что климатическая повестка уже становится одним из главных регуляторов мировой экономики в целом и энергетики в частности. Замедление процесса повышения средней температуры на планете - важнейшая глобальная задача, которую нужно решать сообща, но где найти средства для энергоперехода - 4 триллиона долларов в год до 2040 года? Не хватает материалов для создания мощностей ВИЭ, нет технологий. И попытки отказаться от "грязных" источников энергии на деле могут обернуться настоящим энергетическим голодом, признаки которого мы уже видим в ходе энергетических кризисов в Европе и Китае, считает эксперт.

С его точки зрения, стремление к осуществлению энергоперехода за счет нефтегазового комплекса - это попытки сохранить высокий уровень жизни у себя, замедляя рост развивающихся экономик. У последних просто не будет достаточных инвестиционных ресурсов и технологий для осуществления энергоперехода. Программа-максимум - добиться обесценивания активов в области традиционной энергетики и поставить их под свой контроль. Все это будет приводить к усилению "энергетического неравенства" между развитыми и развивающимися государствами, считает эксперт.

Общество Экология Экономика Отрасли Энергетика Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ООН Международные организации Европейский союз Международные организации ВТО Наука и образование Финансовый университет

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
Задержан третий подозреваемый в нападении на отца с ребенком в Москве
РФ требует от США компенсации из-за изъятой дипсобственности
Ученые назвали витамин, спасающий от тяжелой формы коронавируса
Хави стал главным тренером "Барселоны"
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов