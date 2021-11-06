В Чечне решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Чечне не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября в связи с эпидобстановкой в регионе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства Чечни, руководителя оперштаба региона Хож-Бауди Дааева.

"Чеченская Республика не будет продлевать нерабочие дни. С 8 ноября начинается рабочая неделя", - сказал Хож-Бауди Дааев.

При этом стоит отметить, что в республике сохраняется ряд ограничений, указ о введении которых подписал глава региона Рамзан Кадыров. Кафе, столовые, рестораны и банкетные залы, а также магазины работают только при проверке посетителей на наличие QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или перенесенном заболевании. Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

Напомним, не продлевать нерабочие дни приняли решение также власти Северной Осетии и КБР.