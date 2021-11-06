Вышел русский трейлер сериала "Реальная история"

На Netflix Russia появился локализованный трейлер мини-сериала "Реальная история" (True Story) с Кевином Хартом и Уэсли Снайпсом. Выход шоу запланирован на 24 ноября.

В ролике показаны отношения двух братьев, один из них набирающий популярность комик Кид (Харт), и его старший брат (Снайпс). Все меняется после вечеринки по случаю удачного концерта в Филадельфии, где происходит нечто противозаконное. К братьям наведываются полицейские, бандиты, журналисты. Сериал обещает рассказать всю правду о запутанном мире знаменитостей, преступлений и лжи.

Сценарий Эрика Ньюмана ("Нарко", "Нарко: Мексика") , режиссер Ханель М. Кулпеппер ("Звёздный путь: Пикар", "Соболезную вашей утрате"), Стивен Уильямс ("Хранители").