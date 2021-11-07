Более 20 экоактивистов задержаны на шествии в Глазго

Полиция задержала более 20 человек на масштабной акции протеста в Глазго. На улицы города вышли несколько тысяч экоактивистов. В правоохранительных органах не дают оценок по поводу количества участников субботнего шествия, но организаторы отметили, что собралось около 100 тысяч человек.
Демонстранты вели себя мирно, однако стражам порядка пришлось задержать участников движения Scientist Rebellion, которые перекрыли движение по мосту Георга V, приковав себя к металлическим ограждениям.
В полиции отметили, что такой масштабной акции протеста в Глазго не было никогда. "Климатический марш собрал тысячи людей, съехавшихся со всей Шотландии, из разных уголков Соединенного Королевства и всего мира", - подчеркивается в сообщении (цитата по ТАСС).
Экоактивисты также митинговали в центре Лондона, Бристоле, Белфасте, Манчестере и других городах.
Напомним, в Глазго сейчас проходит климатический саммит ООН, в котором участвуют делегации почти 200 стран.