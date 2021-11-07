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07.11.2021 02:17
Рубрика: В мире

Более 20 экоактивистов задержаны на шествии в Глазго

Фото: AP Photo/David Cliff Фото: AP Photo/David Cliff
Фото: AP Photo/David Cliff

Полиция задержала более 20 человек на масштабной акции протеста в Глазго. На улицы города вышли несколько тысяч экоактивистов. В правоохранительных органах не дают оценок по поводу количества участников субботнего шествия, но организаторы отметили, что собралось около 100 тысяч человек.

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
Фото: Getty Images
Начало климатического саммита в Глазго запомнилось скандалами

Демонстранты вели себя мирно, однако стражам порядка пришлось задержать участников движения Scientist Rebellion, которые перекрыли движение по мосту Георга V, приковав себя к металлическим ограждениям.

В полиции отметили, что такой масштабной акции протеста в Глазго не было никогда. "Климатический марш собрал тысячи людей, съехавшихся со всей Шотландии, из разных уголков Соединенного Королевства и всего мира", - подчеркивается в сообщении (цитата по ТАСС).

Экоактивисты также митинговали в центре Лондона, Бристоле, Белфасте, Манчестере и других городах.

Акция протеста в Лондоне. Фото: AP Photo/David Cliff

Напомним, в Глазго сейчас проходит климатический саммит ООН, в котором участвуют делегации почти 200 стран.

В мире Европа Великобритания Международные организации ООН

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