Названа дата начала съемок второй "Дюны"

Съемки продолжения "Дюны" назначены на 18 июля 2022 года. Об этом сообщили продюсеры и режиссер Дени Вильнев на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе.

The producer of #Dune Part 2 just revealed they will begin filming on July 18, 2022. pic.twitter.com/Ul21wYIvJs - Josh Encinias (@joshencinias) November 7, 2021

Создатели "Дюны" в формате "вопрос-ответ" поделились некоторыми сведениями с публикой. Как передает в Twitter журналист Джош Энсинас, Дени Вильнев также заявил, что у первой части "Дюны" нет расширенной версии.

"Все, что вы видите на экране - единственная версия фильма", - сообщил режиссер.

Напомним, экранизация одноименного произведения Фрэнка Герберта вышла в прокат в сентябре этого года. Главную роль в картине исполнил Тимоти Шаламе.

В конце октября студия Legendary официально подтвердила, что займется продолжением. "Дюна 2" должна выйти на экраны в октябре 2023 года.

В мировом прокате фильм собрал около 300 миллионов долларов, а Warner Bros. выдвинула его на премию "Оскар" в 14-ти номинациях.