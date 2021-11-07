Премьер Баварии призвал как можно скорее запустить "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" необходимо запустить как можно скорее. Только так удастся стабилизировать цены на газ в Германии. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Он призвал придерживаться разумной стратегии, когда речь идет об энергоснабжении.

"Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой", - подчеркнул политик (цитата по ТАСС). Премьер считает, что "Северный поток-2" может стать "надежной основой стабильного получения газа" в Германии.

Зедер напомнил, что страна выходит из угольной и атомной энергетики и ей не хватает ресурсов, а потребность в электроэнергии только растет. "Нам нужны газовые электростанции",- добавил он.

"Северный поток-2" достроили 10 сентября. Он представляет собой две нитки газопровода, по которым голубое топливо будет попадать в Германию.

В конце октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом и готова к запуску. Для полноценной работы необходимо получить разрешение немецкого регулятора. Начался процесс сертификации объекта. На это понадобится максимум четыре месяца. Результаты проверки направят в Еврокомиссию.