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07.11.2021 17:38
Рубрика: Происшествия

Арестован первый участник нападения на отца с ребенком в новой Москве

Текст: Сергей Бабкин
Первый из четырех фигурантов уголовного дела о нападении на отца с ребенком в новой Москве заключен под стражу. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

Таким образом, Щербинский городской суд удовлетворил ходатайство следователя. Представитель прокуратуры также его поддержал. Парень, который выхватил нож во время драки, заключен под арест как минимум до 5 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что СК настаивает на аресте всех четырех фигурантов. Они обвиняются в попытке убийства. Злоумышленники жестоко избили мужчину на глазах его сына из-за пустяковой ссоры в магазине в новой Москве.

Глава СК поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком
В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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