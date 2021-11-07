СК требует арестовать напавших на отца с ребенком в новой Москве

Следственный комитет требует заключить под стражу четверых фигурантов дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве. Об этом сообщает официальный сайт столичного ГСУ СК.

Решение по ходатайству следствия примет Шербинский городской суд. В то же время по делу проводятся экспертизы. Обвиняемым предъявлено обвинение в покушении на убийство, их проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Напомним, что преступление было совершено на Нововатутинском проспекте в новой Москве. Группа парней в возрасте от 17 до 19 лет спровоцировала в магазине конфликт с мужчинами, один из которых был с ребенком.

На улице они начали избивать потерпевшего на глазах его сына. В кратчайшие сроки все участники драки были задержаны, дело передано на особый контроль в СК.